Москва, , 11:45 — REGNUM В зоне риска из-за санкций ЕС и США оказались такие импортные продукты питания как кофе, чай, какао и цитрусовые. Но, по мнению экспертов, данные продукты не исчезнут с российских прилавков магазинов, а заменятся поставками из других стран, пишет «Российская газета».

Корзина с продуктами Wallspaper.ru

Так, если исчезнут испанские мандарины, Россия может закупать, например, турецкие. Также пока не прекратились пока поставки тех товаров, которые едут в Россию из Европы, например, рыба, алкоголь и говядина.

При этом из-за ослабления рубля, жестких санкций, сложностей в логистике импортерам приходится экстренно перестраивать работу. Рынок штормит, но на данный момент импорт какого-либо продовольствия в Россию не остановился.

ИА REGNUM сообщало ранее, США и их союзники задействовали «полный масштаб» санкций против России уже 24 февраля.

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