Горно-Алтайск, 3 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Республике Алтай в 2021 году ликвидирована задолженность по зарплате на сумму более 29 млн рублей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания комиссии по ликвидации задолженности.

Prokuror-kaluga.ru Долги по зарплате

По словам министра труда, социального развития и занятости населения республики Адара Сумина, оплату своего труда получили 743 работника 12 организаций.

«По состоянию на 1 марта 2022 года задолженность по заработной плате на территории Республики Алтай отсутствует», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее после вмешательства следователей работникам Джазаторской ГЭС выплатили задолженность по зарплате на сумму 928 тыс. рублей.