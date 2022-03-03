Москва, , 11:45 — REGNUM Россия занимается минимизацией ущерба от санкций, введённых США и Евросоюзом. Об этом 3 марта заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире «РБК».

Сергей Рябков Tasnim News Agency

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"МИД вместе с другими федеральными органами исполнительной власти работает в кризисном режиме с точки зрения тех вопросов, которыми мы занимаемся», — сказал Рябков.

Он отметил, что в число этих вопросов входит минимизация ущерба от санкций. Этим в полном объеме занимается правительство.

По словам Рябкова, каждый день вырабатываются меры и принимаются решения, которые позволят выйти из нынешней ситуации не с тем ущербом, на который рассчитывают враги и оппоненты.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В ответ на это Запад, поддерживающий нацистский режим на Украине, вводит санкции против России.