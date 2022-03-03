Пермь, , 11:44 — REGNUM В Пермском крае в январе-феврале служба санавиации совершила 14 вылетов и доставила в клиники Перми 17 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Вертолёт службы санавиации Http://minzdrav.permkrai.ru

В медучреждения были эвакуированы жители Чайковского, Чернушки, Куеды, Губахи и Березников. Заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Пермской краевой клинической больницы Сергей Бондарь отметил, чтоперевозка пациентов, которым требуется срочная медпомощь в условиях стационаров, осуществляется в сопровождении опытных врачей санавиации. Больных вначале стабилизировали для перелета, и уже во время транспортировки оказывали экстренную медицинскую помощь.

Среди эвакуированных пациентов двое детей. У одного ребенка, возраст которого меньше года, произошло обострение заболевания крови, у другого (возраст один год и семь месяцев) были ожоги кипятком.

Добавим, в 2021 году служба санавиации доставила в больницы Перми 229 человек, среди которых 24 ребенка.