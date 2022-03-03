Москва, 3 марта 2022, 11:43 — REGNUM Госдума на заседании 4 марта может обсудить поправки в Бюджетный кодекс (БК), направленные на поддержку экономики на фоне санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта. Правительство РФ направило на рассмотрении нижней палаты парламента поправки в БК.
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Согласно изменениям, правительство в 2022 году сможет оперативно перераспределять бюджетные ассигнования не только на федеральном уровне, но и на региональном.
Общий объём расходов федеральной казны может быть увеличен за счёт использования дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета.
Для поддержки экономики регионам разрешается направлять на эти цели средства, высвобождаемые в результате реструктуризации ранее выданных бюджетных кредитов.
Кроме того, предусматривается возможность размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги. Причем возможность их приобретения будет доступна до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ 7-процентного порога.
Аналогичную возможность предлагается предусмотреть также для акций российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов.
Такая мера, отмечают авторы, позволит создать правовые основания для приобретения Минфином на вторичном рынке акций российских эмитентов.