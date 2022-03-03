Москва, , 11:43 — REGNUM Госдума на заседании 4 марта может обсудить поправки в Бюджетный кодекс (БК), направленные на поддержку экономики на фоне санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта. Правительство РФ направило на рассмотрении нижней палаты парламента поправки в БК.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно изменениям, правительство в 2022 году сможет оперативно перераспределять бюджетные ассигнования не только на федеральном уровне, но и на региональном.

Общий объём расходов федеральной казны может быть увеличен за счёт использования дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета.

Для поддержки экономики регионам разрешается направлять на эти цели средства, высвобождаемые в результате реструктуризации ранее выданных бюджетных кредитов.

Кроме того, предусматривается возможность размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги. Причем возможность их приобретения будет доступна до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ 7-процентного порога.

Аналогичную возможность предлагается предусмотреть также для акций российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов.

Такая мера, отмечают авторы, позволит создать правовые основания для приобретения Минфином на вторичном рынке акций российских эмитентов.