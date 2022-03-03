Пенза, 3 марта, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Пензенской области за сутки подтвердили 1691 случай заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 1042 пациента. В стационары за прошлый день госпитализировали 172 носителя инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

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По состоянию на 3 марта общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области составляет 158 594 случая. Выздоровели 108 777 пациентов, скончались 5275 человек. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 16 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области отменили соблюдение социальной дистанции в помещениях, общественных местах и транспорте. Разрешено посещение музеев, театров, галерей, кинотеатров, концертных залов, цирков, фитнес-клубов, бассейнов, досуговых, культурных, спортивных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с использованием всех посадочных мест.

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