Сеул, , 11:42 — REGNUM В январе 2021 года ставки по ипотечным кредитам в банках Южной Кореи составили в среднем 3,85% годовых, что на 0,22% больше по сравнению с декабрем 2021 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Банка Кореи.

Здание Банка Кореи в Сеуле Me

Согласно опубликованным данным, это самый высокий показатель с апреля 2013 года. Ставки продолжают расти на протяжении восьми месяцев подряд.

Известно, что ставки по кредитам выросли вслед за учетной ставкой, которую ЦБ повысил до 1,25%.

Ставка по необеспеченным кредитам выросла за месяц на 0,16%, до 5,28%.

Между тем средняя ставка по банковским депозитам упала на 0,05% и составила 1,65%.