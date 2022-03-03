Москва, , 11:41 — REGNUM За последние сутки в Москве госпитализировали 337 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает 3 марта оперативный штаб столицы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В штабе рассказали, что для оценки эпидемиологической ситуации показатель госпитализаций является основным. При этом на ИВЛ находятся 300 человек.

«В городе выздоровели ещё 4694 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 497 491», — рассказали в штабе.

Среди регионов России по суточному приросту Москва оказалась на девятом месте, в столице за сутки выявили 2683 новых случая. За сутки умерли 82 пациента.