Ростов-на-Дону, , 11:40 — REGNUM Менее 600 жителей Ростовской области привились от COVID-19 за последние сутки, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 3 марта.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время участниками вакцинации от COVID-19 стали 2 млн 41,76 тыс. человек (+663 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 2 млн 4,78 тыс. человек (+587 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области привить от COVID-19 планируется около 2,8 млн человек — 80% взрослого населения. Наряду с этим проводится прививочная кампания среди детей в возрасте от 12 до 17 лет. Пока Ростовская область получила 2400 доз детской антиковидной вакцины.

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