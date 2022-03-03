Туризм в Костромской области стремится к допандемийному уровню
Кострома, 3 марта, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Туристическая отрасль Костромской области восстанавливается после падения в начале пандемии, однако её показатели ещё не достигли «доковидного» уровня. Об этом со ссылкой на данные, предоставленные департаментом экономического развития региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Объём налоговых поступлений от отрасли в областной бюджет по итогам 2021 года составил 345,4 млн. рублей, что на 10% больше, чем в 2020 году, но на 8% меньше, чем в 2019. За прошлый год регион посетили 861 тысяча туристов, что в 1,5 раза больше, чем в 2020 году, но на 56 тысяч меньше, чем до пандемии.
Объем платных туристских услуг за 2021 год при этом на 7% превысил уровень 2019 года и в 1,5 раза — уровень 2020 года, составив 1,5 млрд рублей. В основном туристы тратились на покупку еды и непродовольственных товаров в местных магазинах, кафе, гостиницы, транспорт. На развлечения — музеи, концерты и т.п. в структуре расходов приходилось всего 2%.