Кострома, 3 марта, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Туристическая отрасль Костромской области восстанавливается после падения в начале пандемии, однако её показатели ещё не достигли «доковидного» уровня. Об этом со ссылкой на данные, предоставленные департаментом экономического развития региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Турист наблюдает прибытие ладьи

Объём налоговых поступлений от отрасли в областной бюджет по итогам 2021 года составил 345,4 млн. рублей, что на 10% больше, чем в 2020 году, но на 8% меньше, чем в 2019. За прошлый год регион посетили 861 тысяча туристов, что в 1,5 раза больше, чем в 2020 году, но на 56 тысяч меньше, чем до пандемии.

Объем платных туристских услуг за 2021 год при этом на 7% превысил уровень 2019 года и в 1,5 раза — уровень 2020 года, составив 1,5 млрд рублей. В основном туристы тратились на покупку еды и непродовольственных товаров в местных магазинах, кафе, гостиницы, транспорт. На развлечения — музеи, концерты и т.п. в структуре расходов приходилось всего 2%.