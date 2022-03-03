Париж, , 11:51 — REGNUM Только через прекращение огня Россия и Украина могут выйти на переговоры по преодолению кризиса, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 3 марта в эфире телеканала France 2.

Жан-Ив Ле Дриан © École polytechnique — J.Barande

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Он отметил, что Франция выступает посредником в решении украинского кризиса. Несмотря на то, что ситуация очень серьёзна, каналы диалога с Россией следует сохранять, и это тем более важно, пока президенты России и Украины не вступили в прямой диалог.

«Без прекращения огня нельзя перейти к настоящим переговорам», — подчеркнул Ле Дриан.

Запад проявил необычайную солидарность, добавил французский министр, это видно по нарастающей степени изоляции России. Вместе с тем на Украине продолжается катастрофа, и худшее может быть ещё впереди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Франции проинформировали о прибытии в страну 800 украинских беженцев.

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