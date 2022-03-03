Красногорск, , 11:39 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 3 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 936 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 217 случаев меньше аналогичного показателя 2 марта. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1 153 человек, а днём ранее — у 1 175 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 93 026 новых случаев заражения коронавирусом.

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