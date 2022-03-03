Пекин, 3 марта, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Решение Соединённых Штатов о высылке 12 российских дипломатов при Организации Объединённых Наций вызывает обеспокоенность у Пекина. Об этом 3 марта в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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»Китайская сторона обеспокоена действиями США и надеется, что американская сторона даст исчерпывающие объяснения в связи с этим», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Соединённые Штаты объявили персонами нон грата 12 сотрудников постпредства России при ООН. Им предписано покинуть территорию США до 7 марта.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российские дипломаты якобы «злоупотребляли возможностью жить в США, занимаясь деятельностью, связанной со шпионажем, что негативно сказывалось на безопасности» США. По её словам, к принятию этого решения Вашингтон готовился в течение нескольких месяцев.

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Российская сторона уже назвала действия Вашингтона неуважением к обязательствам в рамках Устава ООН.

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