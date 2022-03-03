Курган, , 11:36 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал земляков поддержать специальную операцию России по защите республик Донбасса. Также он отдельно обратился к «пацифистам» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Вадим Шумков Kurganobl.ru

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Курганский губернатор отметил, что многим непросто разобраться в том, что происходит. В том числе, потому, что идёт просто огромный вал разноречивой информации по всем каналам, нередко фальшивой, разбивающей привычные понятия, выхватывающей факты из контекста, с целью посеять тревогу и панику.

«Сейчас крайне непростой период в жизни нашей страны, в жизни каждого из нас. Скажу больше, этот период во многом является определяющим не только для нашей страны, но для всего миропорядка, сложившегося после развала Союза», — подчеркнул глава региона.

Вадим Шумков добавил, что необходимо поддержать российских военных, исполняющих свой профессиональный долг на Украине, а также тем, кто их ждёт дома. Сейчас «не нужны излишне «алармистские» заявления, порождающие либо разжигающие взаимную враждебность».

Губернатор Курганской области Вадим Шумков » Тому, кто имеет иные убеждения, не нужно в пылу бросаться с публичными осуждениями своей страны, а тем более её военных, выполняющих свой долг с риском для жизни, непроизвольно следуя не всегда чистоплотным наводкам из-за рубежа. Это дурной тон. Даже если вы искренне верите, что «солнце мировой истины встаёт на западе, отливая болотной зеленью доллара», напомню только одну фразу оттуда же — «Права моя страна или нет, но это моя страна». А военные всегда были, есть и будут настоящей элитой нашей страны. Добавлять к этому более ничего не нужно».

Тех, кто в социальных сетях требует мира, Вадим Шумков призывает быть последовательными и смотреть все военные материалы с участием наёмников с Украины, начиная с Чечни 1994 года и Донбасса 2014 года, не вырывая из контекста ничего.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков «Даже если вы безусловный пацифист либо ваша жизнь проистекает большей частью в интернет-контенте и вы искренне считаете, что Сербия, Ирак, Ливия, Афганистан, Донбасс, а также ещё огромное количество стран с миллионами невинно погибших «это другое», не нужно забывать, что это и есть реальный мир. С реальными, а не декларированными ценностями. С реальными и совсем не «травоядными» интересами, а также реальной пищевой цепочкой, сформированной мировым капиталом, в которой нас с нашими ресурсами, просторами и Сибирью считавшие себя всесильными отдельные политические круги рассматривают в качестве излишне назойливых «белых папуасов» либо «еды». С миропорядком, установленным после 1991 года, когда практически все республики бывшего СССР превратились в колонии либо полуколонии западного капитала, под видом демократии посеяв в них полуфеодальную раздробленность для стравливания друг с другом», — подытожил своё обращение Вадим Шумков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля продолжается специальная военная операция России по защите Донбасса от украинской агрессии. Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооружённых сил России освобождают территорию от ВСУ. Внимание мирового сообщества приковано к российско-украинским переговорам, первый раунд которых прошёл 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, второй ожидается 3 марта.

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