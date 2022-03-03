Казань, 3 марта, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки выявили 1935 новых случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 1977 тестов. Госпитализировали за прошедший день 195 носителей коронавирусной инфекции, накануне в стационары доставили 219 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 3 марта всего зарегистрировано 121 324 случая заражения коронавирусом, выздоровели 89 547 пациентов, скончались 1738 человек. За сутки больничный закрыл 2821 пациент, умерших среди инфицированных пятеро.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки госпитализировали с ковидом 10 620 пациентов, что на 9,6% меньше, чем в предыдущие сутки. Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 48 субъектах, увеличение — в 34 регионах.

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