Екатеринбург, , 11:36 — REGNUM А Екатеринбурге 1 и 2 марта провели рейды по рынкам города. В результате мероприятий сотрудники региональных управлений ФСБ и полиции обнаружили 600 кг опасного мяса. Продукцию изъяли и уничтожили, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Мясо

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Мясо неизвестного происхождения обнаружили на восьми торговых точках, устроенных на перекрестке улицы Минометчиков и Теплоходного переулка. Необходимых ветеринарных документов на продукцию и продавцов не оказалось. На тушах также отсутствовали клейма и маркировки.

На предпринимателей составили административные протоколы. Изъятое мясо сожгли на спецпредприятии в Верх-Нейвинске Свердловской области.