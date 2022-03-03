Санкт-Петербург, , 11:49 — REGNUM В Новгородской области за минувшие сутки госпитализировали 68 человек, заболевших ковидом, что на 13 больных больше, чем за предыдущие сутки. Об этом 3 марта сообщили в федеральном оперштабе.

Великий Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

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В регионе за прошедшие сутки зафиксировали 251 случай заражения коронавирусом. Это на 21 случай меньше, чем за 1 марта. В области продолжается спад заболеваемости ковидом.

От COVID-19, как основной причины, скончались четыре человека. За сутки этот показатель сократился на три летальных случая. После небольшого роста показателя смертности отметился его спад.

По выздоровлению от COVID-19 за сутки в регионе выписали 774 человека, что на 17 бывших ковид-пациентов меньше. Несмотря на сокращение показателя, он всё равно удерживает высокие отметки.

Отметим, за всё время пандемии в Новгородской области выявили 93 742 случая заражения коронавирусом. Скончались от ковида, как основной причины, 944 пациента, а выздоровели — 79 378 человек.

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