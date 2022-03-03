Чебоксары, , 11:34 — REGNUM В Чувашии чуть увеличилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и возросло число госпитализированных. Также зарегистрированы новые летальные исходы от ковида. Такие обновлённые данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 3 марта, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 73 824 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки (2 марта) — 173 случая инфицирования (+11 к уровню 1 марта).

Вылечились в республике 53 433 человека, доля выздоровевших составила 72,4%. В том числе за последние сутки победили коронавирус 74 пациента.

Количество госпитализированных стало расти. Если 28 февраля направили в ковидные стационары 54 пациентов с коронавирусом, то 1 марта — 73, 2 марта — 85.

Также регистрируют новые летальные исходы от COVID-19. За последние сутки умерли четыре человека, всего скончался 4431 пациент с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии возобновили диспансеризацию населения, в том числе углубленную. Врачи напоминают, что их цель — коррекция факторов риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, новообразований и хронических заболеваний лёгких.

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