Оренбург, 3 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Победитель третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Никита Хилимончик возглавил строительство особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Оренбуржье». Площадки ОЭЗ расположены в Оренбурге и Орске.

АНО «Россия — страна возможностей» Никита Хилимончик

Победитель третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 26-летний Никита Хилимончик назначен генеральным директором АО «ОЭЗ ППТ Оренбуржье». Производственные площадки особой экономической зоны расположены в Оренбурге и Орске на площади в 560 гектар. Ожидается, что через два года резидентами ОЭЗ станут не менее восьми компаний, при этом общий объем частных инвестиций составит порядка 10 млрд рублей.

Подготовкой документации по созданию в Оренбургской области особой экономической зоны Никита Хилимончик руководил в статусе заместителя генерального директора АО «Корпорация развития Оренбургской области».

«Подготовка заявки заняла у нашей команды полтора года. Это две тысячи страниц документов с расчетами и всеми необходимыми обоснованиями. В 2021 году премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление Правительства РФ, и мы приступили к реализации этого масштабного проекта, который, определенно, задаст новый тон в региональной экономике», — считает Никита Хилимончик.

Он рассказал, что резидентами ОЭЗ «Оренбуржье» станут производители бурового оборудования, предприятия пищевой промышленности и транспортно-логистической направленности. К 2030 году объем частных инвестиций составит пять рублей на один бюджетный рубль. В первые годы работы ОЭЗ будет создано минимум 900 рабочих мест.

«Мы заканчиваем проектирование производственных площадей и весной начнем подготовительные строительные работы в Оренбурге и Орске, — сообщил Никита Хилимончик, — До конца 2023 года ставим задачу привлечь не менее четырех резидентов, чтобы они вели строительство своих предприятий вместе с нами. Такой командный подход позволит быстрее дать людям новые рабочие места и наполнить жизнью особую экономическую зону. Через два года на территории ОЭЗ должны работать уже восемь новых предприятий».

Никита Хилимончик назвал главные преимущества ОЭЗ «Оренбуржье» для потенциальных резидентов: «Оренбургская область имеет самую протяженную границу с Казахстаном — почти 2000 км, что привлекательно для компаний, ориентированных на азиатский рынок. Кроме того, понимая важность решения кадровых вопросов, мы планируем запустить подготовку специалистов для промышленности, давать им именно практико-ориентированное образование».

Он также подчеркнул выгодные экономические условия, созданные для деятельности в ОЭЗ: «Налоговые и таможенные льготы позволят повысить экономическую эффективность проекта примерно на 30%. А обеспеченность площадок инженерной инфраструктурой: это электроэнергия, газ, вода — позволит существенно сэкономить время предприятий для запуска своих проектов».

Никита Хилимончик считает, что поддержку многих своих идей он получил именно на конкурсе «Лидеры России».