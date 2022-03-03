Оренбург, 3 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Победитель третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Никита Хилимончик возглавил строительство особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Оренбуржье». Площадки ОЭЗ расположены в Оренбурге и Орске.

АНО «Россия — страна возможностей»
Никита Хилимончик

Победитель третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 26-летний Никита Хилимончик назначен генеральным директором АО «ОЭЗ ППТ Оренбуржье». Производственные площадки особой экономической зоны расположены в Оренбурге и Орске на площади в 560 гектар. Ожидается, что через два года резидентами ОЭЗ станут не менее восьми компаний, при этом общий объем частных инвестиций составит порядка 10 млрд рублей.

Подготовкой документации по созданию в Оренбургской области особой экономической зоны Никита Хилимончик руководил в статусе заместителя генерального директора АО «Корпорация развития Оренбургской области».

«Подготовка заявки заняла у нашей команды полтора года. Это две тысячи страниц документов с расчетами и всеми необходимыми обоснованиями. В 2021 году премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление Правительства РФ, и мы приступили к реализации этого масштабного проекта, который, определенно, задаст новый тон в региональной экономике», — считает Никита Хилимончик.

Он рассказал, что резидентами ОЭЗ «Оренбуржье» станут производители бурового оборудования, предприятия пищевой промышленности и транспортно-логистической направленности. К 2030 году объем частных инвестиций составит пять рублей на один бюджетный рубль. В первые годы работы ОЭЗ будет создано минимум 900 рабочих мест.

«Мы заканчиваем проектирование производственных площадей и весной начнем подготовительные строительные работы в Оренбурге и Орске, — сообщил Никита Хилимончик, — До конца 2023 года ставим задачу привлечь не менее четырех резидентов, чтобы они вели строительство своих предприятий вместе с нами. Такой командный подход позволит быстрее дать людям новые рабочие места и наполнить жизнью особую экономическую зону. Через два года на территории ОЭЗ должны работать уже восемь новых предприятий».

Никита Хилимончик назвал главные преимущества ОЭЗ «Оренбуржье» для потенциальных резидентов: «Оренбургская область имеет самую протяженную границу с Казахстаном — почти 2000 км, что привлекательно для компаний, ориентированных на азиатский рынок. Кроме того, понимая важность решения кадровых вопросов, мы планируем запустить подготовку специалистов для промышленности, давать им именно практико-ориентированное образование».

Он также подчеркнул выгодные экономические условия, созданные для деятельности в ОЭЗ: «Налоговые и таможенные льготы позволят повысить экономическую эффективность проекта примерно на 30%. А обеспеченность площадок инженерной инфраструктурой: это электроэнергия, газ, вода — позволит существенно сэкономить время предприятий для запуска своих проектов».

Никита Хилимончик считает, что поддержку многих своих идей он получил именно на конкурсе «Лидеры России».

«Для меня «Лидеры России» это история про единомышленников — амбициозных, целеустремленных и очень умных людей, которые хотят менять свою страну к лучшему. Мне очень повезло, потому что в Оренбургской области сформировалась целая команда финалистов и победителей конкурса. И такие сообщества теперь есть в каждой точке России. С этими ребятами можно смело обсуждать все профессиональные вопросы и совместно реализовать любые идеи и проекты», — уверен Никита Хилимончик.