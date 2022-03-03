Краснодар, , 11:34 — REGNUM В Краснодарском крае госпитализированы 349 пациентов с заражением коронавирусом, данные за сутки на утро 3 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 2 марта, сообщалось о 410 жителях с ковидом, попавших в больницу.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки в регионе подтверждено 1508 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 107 детей. Сутками ранее сообщалось о 2 395 новых заразившихся. По числу суточных заражений на первом месте Краснодар — там выявлен 501 новый случай, на втором месте Сочи, где коронавирус выявили у 86 пациентов.

С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирусная инфекция подтвердилась у 229 855 человек, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг отметки 4044. Выздоровели 198 957 человек. Жертвами инфекции за весь период стали 10 442 пациента.

На утро 3 марта амбулаторное лечение проходят 22 191 пациент, в коронавирусных стационарах лечатся 4 934 человека, в том числе 2 685 — с подтвержденным COVID-19. В тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 110 пациентов, пять человек — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.