Екатеринбург, 3 марта 2022, 11:33 — REGNUM В Екатеринбурге конфликт на дороге закончился дракой. Об этом пишут СМИ.
По информации E1.ru, инцидент произошёл 2 марта. Нападавшие сначала подрезали иномарку, после чего достали водителя из автомобиля и избили его.
По словам потерпевшего, его машину пытались подрезать несколько раз. В результате недалеко от улицы Декабристов произошло ДТП. Водителя силой заставили выйти из автомобиля, начали угрожать. Конфликт закончился дракой. Мужчину доставили в больницу с сотрясением мозга.
По факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.