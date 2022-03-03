Екатеринбург, 3 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге конфликт на дороге закончился дракой. Об этом пишут СМИ.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Вып. 16. Реж. Вячеслав Котёночкин. 1986. СССР Хулиганство

По информации E1.ru, инцидент произошёл 2 марта. Нападавшие сначала подрезали иномарку, после чего достали водителя из автомобиля и избили его.

По словам потерпевшего, его машину пытались подрезать несколько раз. В результате недалеко от улицы Декабристов произошло ДТП. Водителя силой заставили выйти из автомобиля, начали угрожать. Конфликт закончился дракой. Мужчину доставили в больницу с сотрясением мозга.

По факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.