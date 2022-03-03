Майкоп, , 11:31 — REGNUM В Адыгее вновь разрешили плановую госпитализацию больных. К работе медорганизаций в штатном режиме приступила Центральная республиканская больница. Приказ о возобновлении оказания плановой медпомощи издало местное министерство здравоохранения.

Больница УФССП по ЯО

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«С 28 февраля постепенно возобновляется плановая госпитализация в центральных районных больницах. Для организации медицинской помощи гражданам с хроническими заболеваниями организовано посещение пациентов на дому, дистанционная выписка рецептов и доставка лекарственных препаратов на дом», — говорится в сообщении ведомства на официальной странице в соцсети Instagram.

Кроме того, в штатном режиме начали работать Адыгейский республиканский центр общественного здоровья и медицинской реабилитации и республиканский клинический кожно-венерологический диспансер. Деятельность амбулаторных центров по лечению COVID-19, которые ранее были созданы на базе этих медорганизаций, прекращена в связи с улучшением ситуации по коронавирусу.

Кроме того, в регионе разрешена госпитализация пациентов в профильные стационарные учреждения здравоохранения в соответствии с порядком временной маршрутизации.