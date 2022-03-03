Новосибирск, 3 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Новосибирске после гибели 80-летней пенсионерки возбуждено уголовное дело — по факту причинения смерти по неосторожности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

СКР по Новосибирской области Во дворе дома в Новосибирске на голову пенсионерки упало кресло

Выяснилось, что в 6:00 (время местное) сегодня, 3 марта, в квартире одного из домов по улице Вокзальная магистраль в Железнодорожном районе города мужчина и женщина сбрасывали старую мебель через окно седьмого этажа. Одно из кресел упало на голову пожилой женщине, которая вышла на улицу с собакой. От полученных травм женщина 1941 года рождения скончалась на месте.

Мужчина и женщина были задержаны. В настоящее время следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.