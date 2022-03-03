Москва, 3 марта, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Международная киберспортивная организация ESL (Electronic Esports League) решила применить свои «санкции» против команд из России. Об этом сообщается на официальном сайте ESL.

Иван Шилов ИА REGNUM Киберспорт

В официально заявлении ESL указано, что в связи с проведением военной спецоперации на территории Украины любым российским киберспортивным организациям, «так или иначе связанным с правительством России», будет запрещено участвовать в матчах ESL Pro League — в частности, речь идёт о командах Virtus.pro и Gambit Esports.

Представители ESL также добавили, что Virtus.pro и Gambit Esports смогут принять участие в ESL Pro League, если согласятся выступать «под нейтральным именем, без представления своей страны и без спонсорской символики».