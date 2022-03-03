Будапешт, 3 марта, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Аргументов за прекращение энергетического сотрудничества Венгрии с Россией нет, хотя Будапешт не будет мешать Евросоюзу вводить антироссийские санкции. Об этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в интервью изданию Mandiner.

European People's Party Виктор Орбан

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Он отметил, что в связи с российской спецоперацией на Украине новая ситуация возникла в том числе и для Венгрии. Будапешту следует пересмотреть цели и интересы в условиях, когда первостепенное значение имеет единство ЕС.

Венгрия, добавил он, не будет мешать ЕС вводить санкции против России. Вместе с тем Россия продолжит существовать и после конфликта с Украиной, а у Венгрии и Евросоюза и потом будут интересы.

«Нет аргументов в пользу прекращения нашего энергетического сотрудничества с русскими», — сказал Орбан.

Венгерский премьер также заявил, что санкции ЕС не отразятся на сотрудничестве с Россией по проекту АЭС «Пакш».

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