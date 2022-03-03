Керчь, Крым, , 11:30 — REGNUM Арбитраж Крыма получил банкротное исковое заявление в адрес филиала ГУП «Крымские морские порты» — «Керченский торговый порт». Иск из-за недочётов до 1 апреля 2022 года оставили без движения, дав время на их устранение, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Истцом в споре выступает ростовская компания «Дондизельремонт», которая подала заявление 16 февраля 2022 года. Сумма долга не сообщается.

Между тем в марте 2021 года ООО частично выиграло судебный спор, взыскав с порта 750 тыс. рублей долга и более 63 тыс. рублей пени. В основе спора лежал договор подряда от 20 марта 2018 года на выполнение работ по внеочередному ремонту самоходного парома «Керченский-2».

ГУП было зарегистрировано в ЕГРЮЛ в июне 2014 года. У него — пять филиалов, в том числе в городе Керчь. Учредитель предприятия — министерство транспорта Крыма, уставный капитал — более 5,4 млрд рублей.