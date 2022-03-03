Цхинвал, 3 марта, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Транскавказскую магистраль (Транскам), соединяющую Россию и Южную Осетию, закрыли для проезда любых машин 3 марта из-за опасности схода лавины. Об этом агентству «Рес» сообщили в пресс-службе МЧС Южной Осетии.

15.mchs.gov.ru На Транскавказской магистрали

Сообщается, что регионе начался сильный снегопад. Движение закрыто в обоих направлениях. Снег в Южной Осетии идёт с 1 марта.

До этого движение на Транскавказской магистрали ограничивали 1 февраля. Тогда снег быстро прекратился и проезд открыли для всех транспорта в тот же день.

Напомним, Транскам — это единственная дорога, соединяющая Россию с Южной Осетией. Зимой трассу из-за непогоды могут перекрывать на несколько дней.