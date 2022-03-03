Москва, , 11:27 — REGNUM Министерство внутренних дел РФ перевело некоторые свои подразделения в режим усиленной службы, передаёт 3 марта ТАСС со ссылкой на источник в МВД.

Сотрудники МВД РФ 50.мвд.рф

Уточняется, что ряд подразделений переведены на усиленный режим службы на фоне спецоперации по защите Донбасса.

Сотрудники МВД в ходе мониторинга интернета выявили ряд объявлений с призывами к террористической деятельности на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, в нелегальном сегменте интернета, публикуются объявления с «заказами» на проведение теракты против населения России.

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