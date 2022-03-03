МВД РФ перевело ряд подразделений на усиленный режим службы
Москва, 3 марта, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел РФ перевело некоторые свои подразделения в режим усиленной службы, передаёт 3 марта ТАСС со ссылкой на источник в МВД.
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Сотрудники МВД РФ
Уточняется, что ряд подразделений переведены на усиленный режим службы на фоне спецоперации по защите Донбасса.
Сотрудники МВД в ходе мониторинга интернета выявили ряд объявлений с призывами к террористической деятельности на территории России.
Как сообщало ИА REGNUM, в нелегальном сегменте интернета, публикуются объявления с «заказами» на проведение теракты против населения России.
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