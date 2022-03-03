Сеул, 3 марта, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В 2021 году валовой национальный доход (ВНД) на душу населения Южной Кореи составил $35 168, что на 10,3% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

Номинальный ВВП страны, отображающий перепады цен, составил 2,05 квдрлн вон (~$1,7 трлн), что на 6,4% больше, чем в 2020 году.

Между тем в четвертом квартале 2021 года валовый национальный доход (ВНД) вырос на 1,2%.

Напомним, что в 1953 году валовый национальный доход на душу населения в Южной Корее составил $66, в 2017 году вырос до $31 734, в 2018 году — до $33 564, однако в 2019 году, напротив, сократился до $32 204, а в 2020 году — до $31 880.