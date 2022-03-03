Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM Цены на продукты в несетевой рознице в России в феврале 2022 года выросли на 1%, по сравнению с январем, и на 11% к февралю 2021 года. Больше всего подрожали какао, сливочное масло и творог. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе ИТ-компании «Эвотор».

Молочная продукция в магазине Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

Отметим, что динамика цен — усредненное изменение цен в ключевых категориях товаров в торговых точках традиционной розничной торговли. Для расчета индексов были использованы наиболее популярные товары (532 наименования товаров из 71 категории (продукты, алкоголь, сигареты и непродовольственные товары повседневного спроса,-прим.ред.), которые широко представлены в большинстве регионов РФ.

Так выяснилось, что по сравнению с январем больше всего выросли цены на сливочное масло и какао — на 6%, а на творог — на 5%. Кефир и сливки подорожали за месяц на 4%. На 3% подорожала молочная гастрономия: йогурты, творожки и десерты, детские молочные продукты, а также рис, томатная паста и сдоба. Цены на молоко, макароны, в том числе лапшу быстрого приготовления, рыбные пресервы, зефир и растворимый кофе выросли на 2%. На 1% подорожали пшеничная мука, пельмени, сметана и сыр. Также на 1% увеличились цены на мармелад, пряники, печенье, детское пюре, лимонады и молотый кофе.

«Не изменились за месяц цены на карамель, шоколадные батончики и плитку, гречку, растительное масло, соки, детские напитки, чай и майонез. Подешевели на 1% сосиски и вода, и на 2% — мясные полуфабрикаты и шоколадные конфеты», — добавили аналитики.

По сравнению с февралем 2021 года, сильнее всего подорожали пряники и вафли — на 23%, пельмени — на 22%. На 20% выросли за год цены на выпечку, а также лапшу и пюре быстрого приготовления. Сливочное масло и сосиски подорожали на 19%.

За месяц алкоголь подорожал за месяц на 1%, а цены на сигареты не изменились. По сравнению с февралем 2021 года сигареты подорожали на 13%, алкоголь ― на 4%. Цены на непродовольственные товары повседневного спроса в январе выросли на 3% к январю и на 7% к февралю прошлого года.