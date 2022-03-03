Хабаровск, 3 марта, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Хабаровске определены даты последних звонков — в этом году они пройдут раньше обычного, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной

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Выпускные для 9-х классов пройдут 19 мая, а для 11-х — 21 мая.

Согласно расписанию на 2022 год, первый экзамен основного периода ЕГЭ назначен на 26 мая, ОГЭ — на 20 мая. Прошлой весной сдавали их 31 и 24 мая соответственно.

«Администрации школ проконтролируют выполнение требований Роспотребнадзора, а для обеспечения правопорядка на праздниках будут дежурить сотрудники полиции», — добавили специалисты, напомнив, что Министерство просвещения РФ рекомендовало проводить последние звонки в школах и учреждениях культуры, а не в заведениях общепита.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на участие в государственной итоговой аттестации (ГИА-9) — это основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ) зарегистрировались более 97 тысяч девятиклассников.