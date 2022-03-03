Лос-Анджелес, США, 3 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Американские рэперы Канье Уэст (Йе) и The Game представили клип на песню Eazy. Ролик доступен на YouTube-канале The 100 Show с 3 марта.

Скриншот с YouTube Канье Уэст

В клипе анимированный персонаж Канье Уэста закапывает героя, внешне похожего на комика Пита Дэвидсона, и сажает вокруг него розовые кусты. Рэпер срезает цветы и загружает их в грузовик, что является отсылкой к подарку Уэста его экс-супруге, модели Ким Кардашьян.

Напомним, что Ким Кардашьян на протяжении нескольких месяцев находится в отношениях с Питом Дэвидсоном. Однако её бывший муж Канье Уэст продолжает отправлять ей подарки — на День всех влюблённых в 2014 году рэпер презентовал ей грузовик, набитый розами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 марта 2022 года суд признал Ким Кардашьян незамужней женщиной. Однако бракоразводный процесс ещё не завершён.