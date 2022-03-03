Москва, 3 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Автомобильный рынок России не вырастет, хотя в настоящее время на нем наблюдается ажиотажный спрос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Авторынок

«На российском рынке наблюдается ажиотажный спрос на автомобили. Однако рынок не вырастет. Напротив, он упадёт, как только стоки будут распроданы. Торговля сведётся к продаже российских марок. Возможен рост продаж среди китайских машин, если КНР продолжит поставки, — сказал Чеглов. — Япония и Корея пока не объявляли о приостановке отгрузки. Но это вполне вероятно, если политическая ситуация не изменится. Поскольку уже начинаются логистические трудности и проблемы с расчётами.

Сегодняшняя ситуация складывается из-за ожиданий потребителя, что крупнейшие производители уйдут с нашего рынка, и желания сберечь и инвестировать деньги».

При этом, как отметил Чеглов, покупатели не учитывают возможный дальнейший дефицит запчастей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, германский концерн Mercedes-Benz решил остановить производство автомобилей на своем предприятии в Московской области.