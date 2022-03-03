Ростов-на-Дону, 3 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В 170 школах Ростовской области учёбу продолжили более 2,3 тыс. детей, эвакуированных из Донбасса. Ребят обеспечили канцелярией, учебниками, методическими материалами. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

В настоящее время продолжается обработка заявлений на выплату единовременной материальной помощи, поступивших от вынужденных переселенцев. Люди получают юридическую и экстренную психологическую помощь.

В пунктах временного размещения, развёрнутых в Ростовской области, приют нашли более 6,3 тыс. беженцев из Донбасса, в том числе 3,2 тыс. детей.