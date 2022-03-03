Харьков, Украина, , 11:39 — REGNUM Российские военнослужащие 3 марта доставили партию гуманитарной помощи из Белгородской в Харьковскую область. Общий объем груза — более 30 тонн. Груз включает в себя крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, сладости, питьевую воду. Продукты переданы женщинам, детям, пожилым людям — жителям Волчанска и Казачьей Лопани. Видеозапись предоставлена министерством обороны РФ.

Хлеб Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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