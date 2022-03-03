Саратов, , 11:29 — REGNUM В Саратовской области в ковид-госпитали за минувшие сутки доставили 195 пациентов, выписали по выздоровлении 2557 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 3 марта всего выздоровели 165 939 человек. За время пандемии подтвердили 209 773 случая заражения коронавирусом, в том числе 2648 — новых. Среди заболевших за прошлый день преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 795 человек, 468 — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находится 2141 пациент, на амбулаторном — 38 386.

За сутки умерли семь ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5665 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за два года ковид-госпиталь в московской Коммунарке принял более 75 тысяч человек, в том числе со сложной клинической картиной и с сопутствующим заболеваниями. В условиях «красной зоны» проведено свыше 7,5 тыс. операций.

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