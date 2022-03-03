Москва, 3 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Все сотрудники ракетно-космической отрасли России, работавшие в Гвианском космическом центре, покинули космодром Куру. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе российской госкорпорации «Роскосмос».

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Уточняется, что всего в центре оставалось 56 специалистов из России.

«Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр. В Россию вылетели последние остававшиеся на космодроме Куру 56 сотрудников ракетно-космической отрасли России», — цитирует РИА Новости представителя госкорпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, первая группа российских специалистов прибыла на родину из Гвианского космического центра (ГКЦ) 2 марта.

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Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проинформировал о приостановке сотрудничества госкорпорации с партнёрами из ЕС по запускам с космодрома Куру во Французской Гвиане.