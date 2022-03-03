Москва, 3 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. За истекшие сутки в России выздоровели от коронавирусной инфекции 170 689 пациентов. Об этом 3 марта сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки госпитализировали с ковидом 10 620 пациентов, что на 9,6% меньше, чем в предыдущие сутки. Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 48 субъектах, увеличение — в 34 регионах.

«Выздоровело за сутки 170 689 человек, или на 7% меньше по сравнению с 2 марта 2022 года», — рассказали в штабе.

Исследования подтвердили 93 026 новых заражений коронавирусом, за сутки скончался 781 человек.