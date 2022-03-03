Воронеж, 3 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Воронежской области 225 человек с заражением коронавирусом госпитализированы за последние сутки, данные на утро 3 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. На 2 марта сообщалось о 346 госпитализированных пациентах.

Mos.ru Койки

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За сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 2 804 воронежцев. Накануне, 2 марта, сообщалось о 2279 новых заболевших. Выздоровевшими за сутки признаны 5020 человек, скончались ещё 23 пациента с COVID-19.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено 337 339 случаев заражения коронавирусом, 259 257 человек выздоровели. Скончались 7 668 воронежцев с подтверждённым диагнозом.