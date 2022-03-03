Канберра, 3 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Австралийская группа 5 Seconds of Summer поделилась видеоклипом Complete Mess. Выход ролика состоялся на YouTube-канале коллектива 3 марта.

Скриншот YouTube 5 Seconds of Summer

Основной локацией клипа выступила пустыня, по которой путешествуют музыканты группы. Режиссёром работы был назначен Лорен Данн.

Напомним, что группа 5 Seconds of Summer была основана в 2011 году. В настоящее время на счету коллектива имеются три студийных альбома.