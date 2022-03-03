Тбилиси, 3 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Отключение российских банков от системы SWIFT не должно коснутся денежных переводов в Грузию из России. Об этом сообщил на телеканале «Пирвели» председатель Ассоциации банков Грузии (АБГ) Александр Дзнеладзе.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж. Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

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«Санкции не касаются быстрых денежных перечислений, которые не требуют открытия счета в банке», — сказал Дзнеладзе.

Он отметил, что объём денежных переводов из России может изменится, но прекратится не должен. В целом в АБГ не ожидают, что данные антироссийские санкции повлияют на перевод денег в Грузию.

Напомним, денежные переводы в Грузию от работающих за границей мигрантов являются одним из наиболее важных источников валюты для страны. Больше всего денег традиционно присылают из России.