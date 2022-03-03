Барнаул, 3 марта, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 3 марта 2022 года за сутки выявлены 1860 новых носителей (на 253 человека меньше, чем сутками ранее). Число тестирований сократилось с 9335 до 8540 (на 995 меньше, чем сутками ранее). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 30 270 (на 136 за сутки) и 195 167 (на 1488 за сутки) соответственно.

Коронавирус

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Число тяжелобольных сократилось до 508 (-3 за сутки). Из них 183 подключены к аппаратам ИВЛ (-10 за сутки). По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9488 человек, причём 23 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 2475 жителя края (-16 за сутки).

Кроме этого, 212 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-41 за сутки). Держится высокая заболеваемость среди детей: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 30 490 зараженных коронавирусом (+560 за сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 241 090 человек, выздоровели 211 646 человек (+ 2226 за сутки).

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