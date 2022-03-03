Новосибирск, 3 марта, 2022, 11:18 — ИА Регнум. По поручению губернатора Андрей Травникова министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области осуществляет ежедневный мониторинг цен на основные продукты питания и продовольственные товары, в том числе товары первой необходимости. Об этом сообщил глава министерства Андрей Гончаров.

Admoblkaluga.ru Продукты питания

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«Все федеральные и региональные торговые сети, присутствующие в нашем регионе, имеют достаточный запас продуктов питания на складах. С ними достигнута договорённость о взвешенной ценовой политике и недопущению резкого повышения цен на продукты питания и непродовольственные товары», — сказал Гончаров.

Он отметил, что крестьянско-фермерские хозяйства региона в настоящее время активно готовятся к новой посевной кампании, имея достаточный запас удобрений, семян и топлива.

Гончаров также напомнил, что Новосибирская область за последние годы в полном объёме обеспечивает себя основными продуктами питания всего ассортимента и поставляет их на экспорт.