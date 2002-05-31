Москва, 31 мая, 2002, 14:18 — ИА Регнум. Вчера зеленые из российских и международных природоохранных организаций подвергли острой критике угрожающие заявления министра по атомной энергии Александра Румянцева, сделанные в прошедшую субботу. Согласно сообщениям Интерфакс и Ассошиэйтед Пресс от 25 мая, Румянцев на брифинге заявил следующее: "Боюсь, что если попытки зеленых проникнуть на охраняемые объекты будут продолжаться, это может закончиться трагически. Охрана проинструктирована открывать огонь на поражение в том случае, если ее требования будут проигнорированы".

"Можно понять те негативные эмоции, которые испытывают в течение двух последних лет чиновники Минатома вследствие активных действий зеленых. Экологи не перестают демонстрировать факты, свидетельствующие о том, что ядерное ведомство не только систематически нарушает российское законодательство, не только вводит в заблуждение население, органы государственной власти и Президента по вопросам радиационной безопасности, но и неспособно обеспечить адекватную охрану ядерных предприятий", - заявил ИА "ВолгаИнформ" Владимир Сливяк, сопредседатель группы "Экозащита!". "В прошлом году Минатом убедил Президента, Правительство и депутатов, что ввоз ядерных отходов - ОЯТ - чрезвычайно прибыльный бизнес. Однако, в этом году выяснилось, что нет ни одной страны, желающей подписывать новые контракты на ввоз ОЯТ. Дошло до того, что лично министр Румянцев был уличен во лжи, когда в апреле англичане опровергли его заявления о российско-британском контракте по ядерным отходам".

"Это хорошо, что министр боится, но лучше бы он предпринял серьезные меры по защите ядерных объектов России от проникновения террористов. Но вместо этого Минатом прячет за покровом секретности безответственность и некомпетентность должностных лиц и зачем-то начинает угрожать зеленым. Очевидно, это вид благодарности экологическим организациям за то, что они помогают выявлять недостатки в защите таких опасных объектов", - говорит Максим Шингаркин, координатор антиядерного проекта Гринпис России. Ранее в феврале 2002 года Шингаркин вместе с депутатом Государственной Думы Сергеем Митрохиным, беспрепятственно проник на территорию Горно-химического комбината в Красноярском крае, на крышу секретного хранилища в котором хранится ОЯТ, содержащее плутоний. Тем самым, удалось установить, что охрана объекта практически отсутствует.

"Неужели обязательно опускаться до такой низости, как обещание физического устранения? Вероятно, зеленым удалось вскрыть действительно огромные ошибки и просчеты атомных чиновников, что и вызвало такую злость министра. По крайней мере, можно радоваться тому, что эти ошибки вскрыли мы, а не террористы", - комментирует Алиса Никулина, координатор Антиядерной кампании Социально-экологического союза, объединения около 300 общественных организаций на территории бывшего Союза.