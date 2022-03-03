Владивосток, 3 марта, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В ряде муниципалитетов Приморья установилась сухая ветреная погода, специалисты фиксируют рост количества термических аномалий. В связи с этим власти края приняли решение сдвинуть сроки начала пожароопасного сезона, установленные ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Aviales.ru Горящий лес

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Соответствующее постановление подписал накануне заместитель председателя Правительства Приморского края Дмитрий Мариза.

По внесенным изменениям пожароопасный сезон на территории Артемовского, Владивостокского, Находкинского и Партизанского городских округов, Надеждинского, Партизанского, Хасанского и Шкотовского муниципальных районов, городских округов Большой Камень и ЗАТО Фокино начинается с 3 марта.

На территории Дальнегорского и Уссурийского городских округов, Кавалеровского и Ольгинского муниципальных районов, Лазовского муниципального округа пожароопасный сезон начинается с 10 марта. На территории Октябрьского, Пограничного, Ханкайского и Хорольского муниципальных округов, Михайловского муниципального района Приморского края — с 15 марта.

В Арсеньевском, Дальнереченском и Лесозаводском городских округах, Анучинском муниципальном округе, Дальнереченском, Кировском, Спасском, Черниговском и Яковлевском муниципальных районах, городском округе Спасск-Дальний пожароопасный сезон стартует 4 апреля. В Тернейском и Чугуевском муниципальных округах, Красноармейском и Пожарском муниципальных районах — 15 апреля.

При этом ограничений для населения в посещениях лесов официальное объявление пожароопасного сезона не предусматривает, но в этот период усиливается контроль за соблюдением требований пожарной безопасности. В частности, запрещается проводить контролируемые отжиги травы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля власти Приморья утвердили сроки начала пожароопасного сезона в регионе — в ряде муниципалитетов он должен был наступить 21 марта.