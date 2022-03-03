Нальчик, 3 марта, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Прохладного. Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили 3 марта в пресс-службе регионального управления МВД.

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Как было установлено сотрудниками ведомства и их коллегами из ФСБ, экс-руководитель городской администрации самовольно принял решение об отзыве исполнительных производств о сносе незаконно построенных зданий на землях, принадлежащих городу. Двух ‑ и трехэтажные здания построили двое местных жителей, частично захватив земельные участки, принадлежавшие местной администрации.

По самовольным постройкам было принято решение суда о сносе, однако мэр города помешал его исполнению, оказав помощь незаконным застройщикам.

Напомним, мэром города Прохладный с декабря 2021 года является Вячеслав Архангельский. До него администрацию возглавлял Игорь Тараев. В 2016 году он сменил на этом посту Игоря Кладько. В отношении которого из бывших мэров возбуждено уголовное дело, в МВД не уточнили.