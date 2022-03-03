Улан-Удэ, 3 марта, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Бурятии организован мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары, предметы первой необходимости и строительные материалы. Об этом рассказал в своём телеграмм-канале глава республики Алексей Цыденов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Хлеб

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«Будут отслеживаться факты увеличения цен на товары, анализироваться причины. В случае необоснованного роста, этим будут заниматься контрольные органы», — отметил он.

Напомним, ранее в республике был создан оперативный штаб по поддержке экономики в условиях действия антироссийских санкций. В его состав войдут представители крупных предприятий, федеральных структур и депутаты регионального Заксобрания.