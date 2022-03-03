Ла-Пас, , 12:00 — REGNUM Посол Боливии в ООН Диего Пари 2 марта во время пленарного заседания всемирной организации обвинил ООН в привычке строить коллективную безопасность за счёт угрозы для отдельных стран. Об этом сообщает новостное агентство Ahora el Pueblo.

Флаг Боливии Pixabay.com

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Пари дал понять, что Боливия не признаёт использование агрессии или угрозы агрессии как инструмента решения конфликтов между государствами. Он также заявил, что человечество должна беспокоить не только та страна, что решилась на военную операцию в одностороннем порядке, но и западные державы, которые при помощи НАТО ставят под угрозу мир и безопасность стран, используемых в качестве посредников в угоду амбициям западных держав.

«НАТО не является гарантией безопасности. Напротив, это угроза международной безопасности», — заявил посол, напомнив и о бомбардировке Югославии, и о преступлениях, разваливших многие балканские страны.

Пари призвал избегать любых односторонних действий или заявлений, таких как введение односторонних санкций, и сосредоточить все усилия на мирном диалоге и защите гражданских лиц и инфраструктуры.

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